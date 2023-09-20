خارجية روسيا دعت لوقف "إراقة الدماء" في قره باغ

دعت وزارة الخارجية الروسية إلى "وقف فوري لإراقة الدماء" في ناغورني قره باغ.

واكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان إنّه "في ما يتعلّق بالتصعيد الحادّ للمواجهة المسلّحة في ناغورني قره باغ، نحضّ أطراف النزاع على الوقف الفوري لإراقة الدماء وإنهاء الأعمال العدائية ووضع حدّ للخسائر المدنية".

وشدّدت الوزارة في بيانها على ضرورة العودة إلى الاتّفاقات التي تمّ التفاوض عليها في 2020 بوساطة منها والتي أثمرت وقفاً لإطلاق النار ولكن ليس اتفاق سلام.