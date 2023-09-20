انت الان تتابع خبر التعليم تصدر أوامر وزارية جديدة لنقل الأوائل من مؤسسات الدولة إلى تشكيلاتها الجامعية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "هذا الإجراء يأتي استنادا الى المادة 2 من قانون رقم 67 لسنة 2017 ومضمون كتاب وزارة المالية بالعدد 40585 في 2023/7/16 وملحقه 54555 في 2023/8/24".

ودعت الوزارة، المنقولين المؤشرة أسماؤهم في أدناه الى استكمال إجراءات الانفكاك الأصولية والمباشرة في جهات التوزيع الجديدة.

