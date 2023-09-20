شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من حرائق "كارثية".. ظاهرة "إل نينيو" تهاجم أستراليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي تشكل ظاهرة "إل نينيو" المناخية المرتبطة عمومًا بارتفاع في درجات الحرارة وموجات جفاف شديدة قد تتسبب في اندلاع حرائق غابات مدمرة.

ويأتي هذا الإعلان فيما تسجل البلاد درجات حرارة غير معتادة، إذ جرى وضع أجزاء من ولاية نيو ساوث ويلز في حالة تأهب لخطر الحرائق "الكارثي"، مع امتزاج الرياح القوية مع درجات الحرارة المرتفعة بشكل غير عادي في الأجزاء الجنوبية الشرقية من الولاية.

صيف أكثر حرًا

تحدث ظاهرة إل نينيو في المتوسط كل سنتين إلى 7 سنوات، وعادة ما تستمر من 9 إلى 12 شهرًا.

وقال الخبير المناخي كارل براغانزا: "هذا الصيف الأسترالي سيكون أكثر حرًا من المتوسط، وبالتأكيد أكثر حرًا مما كان عليه في السنوات الثلاث الماضية".