مفوضية اللاجئين تصف الوضع في درنة الليبية بالكارثي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

وصفت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الوضع في مدينة درنة الليبية بـ “الكارثي”، على خلفية السيول الناجمة عن انهيار سدين هناك.

وقالت مساعدة رئيس بعثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا رنا قصيفي في تصريحات صحفية مساء الثلاثاء، إن هذه الكارثة هي واحدة من أسوأ الكوارث التي شهدتها خلال فترة عملها في المجال الإنساني منذ 19 عاماً.

وأفادت أن الاحتياجات الفورية في الخليج 365 المتضررة تشمل المياه ومستلزمات النظافة الشخصية والإعاشة، فضلاً عن إعادة فتح المدارس لهذا العام الدراسي.