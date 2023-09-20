مسؤول في "أنصار الله": المفاوضات في الرياض اتسمت بالجدية والايجابية

أعلن عضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" اليمنية علي القحوم، في تصريح نقله الموقع الرسمي للحركة، أنّ "المفاوضات التي أجراها الوفد الوطني اليمني في العاصمة السعودية الرياض اتسمت بالجدية والايجابية والتفاؤل في تجاوز التعثر في الملف الإنساني".

ولفت إلى أنّ "الوفد عاد مع الوسيط العماني إلى العاصمة صنعاء من الرياض بعد خمسة أيام من جولة مفاوضات مع السعودية بجهود ووساطة عمانية مشكورة للتشاور مع القيادة وإطلاعها على نتائج المفاوضات"، مؤكدًا أنّه "سيكون هناك جولة جديدة من المفاوضات".

وأشار القحوم إلى أنّ "المفاوضات التي تمت في الرياض اتسمت بالجدية والإيجابية والتفاؤل في تجاوز التعثر والعقد في الملفات الإنسانية وصرف المرتبات والمعالجات الإنسانية ذات الأولوية لتخفيف المعاناة للشعب اليمني جراء العدوان والحصار".

وأوضح أنّ "هذه المفاوضات تأتي في إطار استكمال اللقاءات والمفاوضات في مسقط وصنعاء والرياض في معالجات جدية للملفات الإنسانية، وصرف المرتبات على مستوى الجمهورية اليمنية ووقف العدوان ورفع الحصار وخروج القوات الأجنبية وإعادة الإعمار وجبر الضرر وإطلاق الأسرى والمعتقلين وفتح المطارات والموانئ اليمنية وصولا إلى الحل السياسي الشامل".

هذا، والتقى الوفد برئاسة محمد عبدالسلام مع وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، أثناء المفاوضات في الرياض.