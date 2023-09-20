قوى الأمن: إحباط عمليّة تهريب مخدّرات إلى أوروبا

أعلنت شعبة العلاقات العامة في المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، أنه "بتاريخ 24-8-2023، أحبط مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية عملية تهريب كمية 2,3 كلغ من مادة حشيشة الكيف مخبّأة بطريقة محترفة داخل لوحة خشبية، كانت معدّة للتهريب بواسطة طرد بريديّ الى إحدى الدول الأوروبية، وباستخدام هوية مزوّرة باسم: أ. ح. (مواليد عام 2000، لبناني)".

وكشفت الشعبة، أنه "نتيجة المتابعة الحثيثة، توصّلت عناصر المكتب المذكور الى كشف مستخدم الهوية المزوّرة، بحيث تبيّن انه يدعى: ح. م. (مواليد عام 2000، لبناني)، وعلى الأثر، ومن خلال التعاون بين مكتب مكافحة المخدرات المركزي والمجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية، توافرت معلومات مؤكدة بأن (ح. م.) سينتقل من البقاع الى بيروت لتنفيذ عملية تهريب أخرى".

ولفتت الى أنه "بتاريخ 10-9-2023 وفي محلة ضهر البيدر، وبعد عمليات الرصد والتعقب، أطبقت قوة من المجموعة الخاصة عليه وتمكنت من توقيفه، كما ألقت القبض على شخص آخر كان برفقته، ويدعى: ر. ج. (مواليد عام 1998، لبناني) كانا بصدد إتمام عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات، كما ضبطت فرن غاز مخبأ بداخله بشكل احترافي 130 كلغ من مادة حشيشة الكيف بالإضافة الى مسدّس حربي والهوية المزوّرة ومبلغ مالي".

وأكدت الشعبة، أن "المقتضى القانوني اجري بحقهما، وأودعا مع المضبوطات القضاء المختص، بناء على إشارته".