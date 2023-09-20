"النشرة": اندلاع حريق في غرفة فوق مبنى سكني عند ساحة النجمة وسط صيدا

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، عن اندلاع حريق في غرفة فوق مبنى سكني عند ساحة النجمة وسط صيدا، وقد هرع الدفاع المدني واطفائية صيدا لاخماده، قبل ان يمتد إلى باقي شقق المبنى.

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