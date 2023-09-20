عدد شكاوى العنف الأسري المبلّغ عنها لدى قوى الأمن خلال شهر آب بلغت 86 شكوى

ذكرت الهيئة الوطتية لشؤون المرأة اللبنانية، أنّ عدد الشكاوى من حالات العنف الأسري المبلّغ عنها على الخط الساخن 1745 لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي خلال شهر آب 2023، بلغت 86 شكوى، منها 75 عنف جسدي، 2 عنف جنسي، 9 عنف معنوي.
ولفتت إلى أنّ صفة الجاني أو الجانية بالنسبة للضحية: 44 (الزوج)، 20 (الأب) و1 (الأم).
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