ابي رميا غادر إلى فرنسا للمشاركة في مؤتمر دولي تحت عنوان "البحر الأبيض للمستقبل"

غادر رئيس لجنة الصداقة النيابية اللبنانية الفرنسية النائب سيمون ابي رميا بيروت متوجهًا إلى مرسيليا في فرنسا، حيث سيُشارك في مؤتمر دولي تحت عنوان "البحر الأبيض للمستقبل"، وذلك بدعوة من رئيس منطقة جنوب فرنسا "Région Sud" الوزير السابق رينو موزولييه.

ويشارك في المؤتمر ممثلون للبلدان المحيطة بالبحر الابيض المتوسط.

وينضم إلى ابي رميا ممثل عن اتحاد بلديات قضاء جبيل من أجل توقيع اتفاقية تعاون بين قضاء جبيل ومنطقة جنوب فرنسا، تهدف إلى تطوير التعاون والتنسيق بين المنطقتين ضمن التعاون اللامركزي بين المناطق.

وسيختم البابا فرنسيس المؤتمر يوم السبت المقبل بحضور الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، ويُقيم قداسًا شعبيًا في ملعب كرة القدم في مرسيليا (stade vélodrome).