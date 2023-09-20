الطقس غدا غائم جزئيا دون تعديل في درجات الحرارة ساحلا وارتفاعها جبلا وداخلا

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل، ويتكون الضباب على المرتفعات.
-الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء: غائم جزئيا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة، يتحول تدريجيا بدءا من بعد الظهر إلى غائم وتكون الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة شمال شرق البلاد واحتمال ان تكون مترافقة ببرق ورعد، ويتكون ضباب كثيف على المرتفعات فتسوء معه الرؤية.
الخميس: غائم جزئيا دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل، ويتكون الضباب على المرتفعات.
الجمعة: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وارتفاع في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية في الداخل وعلى الجبال، بينما تكون ضمن معدلاتها على الساحل.
السبت: قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل حيث تكون فوق معدلاتها الموسمية.
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