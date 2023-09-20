شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى القائمة الأوروبية النادرة التي انضم إليها حارس لاتسيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

انضم الإيطالي إيفان بروفيديل ( 29 عاماً) حارس نادي لاتسيو الإيطالي، لقائمة نادرة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، إذ أصبح رابع حارس يسجل في البطولة العريقة بعدما هز شباك أتلتيكو مدريد الإسباني برأسية ليحرز التعادل لفريقه بالدقيقة 95 في ذهاب دور المجموعات.

وكان آخر حارس يسجل في المسابقة هو فنسنت اينيما بركلة جزاء في شباك ليون عام 2009، وقبله التركي سنان بولات والألماني هانز يورغ بات الذي اعتاد تنفيذ ركلات الجزاء مع هامبورغ وباير ليفركوزن، وسجل بات أهدافه الأوروبية الثلاثة من ركلات جزاء في شباك يوفنتوس.

ولد إيفان بروفيديل في مدينة بوردينوني لأب إيطالي وأم روسية، ما يبرر اسمه الأول الذي ينتشر عادة في دول الاتحاد السوفييتي السابق، ورحل والده فينانزيو الذي كان يعمل بالنجارة في 2016 وإيفان هو الأصغر من 6 أولاد.

انضم إيفان للاتسيو في 8 أغسطس 2022، وهذا هو هدفه الثاني في مسيرته وأصبح به وصيفاً لسنان بولات حارس ستاندرد ليياج في قائمة الحراس المسجلين هدفاً بلعب مفتوح.

وعزز إيفان بروفيديل مكانته في ناديه وفي المنتخب الإيطالي بعدما استدعاه المدرب السابق مانشيني في 17 سبتمبر 2022 للمشاركة أمام إنجلترا والمجر في دوري الأمم الأوروبية. الطريف أن إيفان تنقل في الفرق المتدنية كثيراً واشتراه أمبولي في 2017 مقابل مليون و200 يورو ثم باعه لسبيزيا في 5 أكتوبر 2020 بعقد لعامين قبل أن يخطفه لاتسيو.