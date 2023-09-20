شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تهاجم مصفاة‭ ‬نفطية أوكرانية.. وكييف تسقط 17 مسيرة روسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كييف - أ ف ب

أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية الأربعاء، أنها دمرت 17 من 24 مسيّرة روسية أُطلقت ليلاً، فيما تعرضت مصفاة لتكرير النفط لهجوم بحسب حاكم إقليمي.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة، إن روسيا شنت ليل الثلاثاء الأربعاء هجوماً على أوكرانيا بـ24 مسيرة من طراز شاهد، دمرت الدفاعات الجوية الأوكرانية 17 منها.

ولم تتضح بعد الأضرار الناجمة عن تلك الهجمات، وفق البيان.

وفي منطقة بولتافا «وسط»، تعرضت مصفاة لتكرير النفط لهجوم، بحسب الحاكم الإقليمي دميترو لونيك.

وأعلن الحاكم على منصة تليغرام «ليلاً، هاجم الروس بشكل متكرر منطقة بولتافا، وعملت دفاعاتنا الجوية بشكل جيد ضد صواريخ روسيا المضادة للطيران».

أضاف «للأسف أصيبت مصفاة تكرير النفط في كريمنتشوك واندلع حريق، نشاط المنشأة متوقف مؤقتاً»، موضحاً أنه لم يتم الإبلاغ على الفور عن وقوع إصابات.

وأفاد حاكم إقليم دنيبروبتروفسك «شرق وسط»، بأن منطقة نيكوبول تعرضت لهجوم لليلة الثانية على التوالي أطلقت خلالها القوات الروسية النار على مدينة نيكوبول وقرى أخرى.

وأضاف، أن أضراراً لحقت بخمسة منازل وسيارتين وخطوط الطاقة دون تسجيل إصابات بشرية.

وجاء في بيان القيادة العامة للقوات المسلحة، أن روسيا هاجمت أوكرانيا الثلاثاء بـ31 مسيرة طراز شاهد إيرانية الصنع دُمرت منها 28 مسيرة.