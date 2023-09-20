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غلاء في اسعار الادوية.. واعداد كبيرة من خارج الاختصاص يمارسون المهنة

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بغداد - ياسين صفوان - أكثر من أربعة عشر الف صيدلية منتشرة في عموم العراق، رقم وصل له البلد خلال الفترة الماضية بسبب كثرة أعداد الخريجين من كليات الصيدلية، اضافة الى الدخلاء على المهنة.

ازدياد اعداد الصيدليات، أنعكس سلبًا على رغبات المواطن، الذي كان يمني النفس بإن تكون لهذه الزيادة تداعيات إيجابية على خفض أسعار الدواء؛ لا ارتفاعها.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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