شكرا لقرائتكم خبر عن شولتس يحذر من "السلام الصوري" في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر المستشار الألماني أولاف شولتس من الحلول الصورية للأزمة الأوكرانية التي تمثل السلام بالاسم فقط، داعيًا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجددًا إلى إنهاء الحرب.

وأعرب في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء الثلاثاء، عن دعمه للجهود الدولية الرامية إلى إحلال السلام في أوكرانيا.

وأضاف: "السلام بدون حرية يسمى قمعًا، والسلام بدون عدالة يسمى ديكتاتورية، ويجب على موسكو أن تفهم ذلك في نهاية الأمر".

البحث عن السلام

تابع شولتس: "لأن هذه الحرب لها عواقب لا تطاق في جميع أنحاء العالم على وجه التحديد، فمن الجيد والمناسب أن يشارك العالم في البحث عن السلام".

كما دعا شولتس في خطابه إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي.

ومنذ الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا، مرت 19 شهرًا دون وضوح نهاية في الأفق.