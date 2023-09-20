شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعصار قتل خمسة أشخاص.. الصين تحذر من استمرار الطقس السيىء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وسائل إعلام رسمية، اليوم الأربعاء، إن مسؤولي الأرصاد الجوية في الصين كثفوا تحذيراتهم من هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتية في مناطق عدة. يأتي ذلك بعد يوم من إعصار عنيف تسبب في إلحاق أضرار كبيرة بإقليم جيانجسو بشرق البلاد ومقتل خمسة أشخاص.

الواقعة الأحدث خلال أسابيع من طقس مدمر ومميت، دفعت السلطات إلى الدعوة لتوخي الحذر من هبوب الرياح القوية في المناطق الساحلية قرب البحر الأصفر قبالة إقليم جيانجسو.

وكان الإعصار الذي وقع أمس، الثلاثاء، قصيرًا لكنه عنيف، إذ أظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي سيارات مقلوبة وخطوط كهرباء مدمرة وحطامًا متطايرًا تناثر معظمه في شوارع مدينة سوشيان بشمال الإقليم.

وذكرت قناة "سي.سي.تي.في" الصينية أن أربعة أشخاص أصيبوا، إضافة إلى الخمسة الذين لقوا حتفهم عندما ضرب الإعصار بشكل مفاجئ منطقة مكتظة بالسكان، عند الساعة 5:20 مساءً بالتوقيت المحلي (2120 بتوقيت جرينتش)، مما أسفر عن إلحاق أضرار كثيرة وتدمير 1800 منزل، فضلًا عن إتلاف أفدنة من المحاصيل.

وأصدرت السطات تحذيرات من الأحوال الجوية، اليوم الأربعاء، في منطقة تشونجتشينج، وعدة مناطق بجنوب غرب إقليم قويتشو وجنوب إقليم خنان وشرق إقليم آنهوي ووسط إقليم هوبي.