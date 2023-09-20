زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب مصر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ضرب زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر، مصر فجر اليوم الأربعاء. وأفاد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في بيان، بأن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، سجلت هزة أرضية على بُعد 265 كيلومترًا شمال غرب مرسى مطروح بشمال مصر.