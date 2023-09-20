محافظ الجنوب بحث ومديرة الأونروا تداعيات أحداث عين الحلوة الأخيرة

استقبل محافظ الجنوب منصور ضو صباح اليوم في مكتبه في سرايا صيدا، المدير العام للاونروا في لبنان دوروثي كلاوس.
وبحث الجانبان خلال اللقاء الاوضاع بشكل عام ، وفي الجنوب ومدينة صيدا على وجه الخصوص لا سيما اوضاع مخيم عين الحلوة وتداعيات أحداثه الاخيرة.
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