"إنترفاكس": الإعلان عن وقف إطلاق النار في قره باغ بعد موافقة الأرمن على مطالب أذربيجان

أفادت وكالة "إنترفاكس" الروسيّة، بأنّ "الأرمن في إقليم ناغورنو قره باغ يوافقون على مطالب أذربيجان، ومنها تسليم السلاح"، مشيرة إلى الإعلان عن وقف إطلاق النار في الإقليم.

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