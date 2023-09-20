شكرا لقرائتكم خبر عن أذربيجان تشنّ هجوماً عسكرياً في كراباخ وتسيطر على 60 موقعاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باكو- أ ف ب

شنّت أذربيجان، الثلاثاء، هجوماً عسكرياً في ناغورنو كراباخ بعد ثلاثة أعوام على الحرب الأخيرة في الجيب الانفصالي، مطالبة باستسلام أرميني كامل وغير مشروط في المنطقة التي تتنازع السيادة عليها مع أرمينيا منذ عقود.

ومساء الثلاثاء، دعت الرئاسة الأذربيجانية القوات الانفصالية في الجيب الذي تقطنه غالبية أرمينية إلى إلقاء السلاح، مبدية استعداد باكو لإجراء مفاوضات مع ممثّلين عن هذه القوات في حال استسلمت.

وقالت الرئاسة الأذربيجانية في بيان: «بهدف وقف إجراءات مكافحة الإرهاب، على القوات الأرمينية المسلّحة غير الشرعية أن ترفع الراية البيضاء، وتسلّم كامل أسلحتها، وعلى النظام غير الشرعي أن يحلّ نفسه. ما لم يحصل ذلك، فإن إجراءات مكافحة الإرهاب ستستمر حتى النهاية».

وكانت السلطات الانفصالية في ناغورنو كراباخ دعت قبل ذلك أذربيجان إلى وقف إطلاق النار على الفور والجلوس على طاولة المفاوضات.

- 29 قتيلاً على الأقل

أفاد الانفصاليون بسقوط 27 قتيلاً في العملية العسكرية الأذربيجانية، بينهم مدنيان، وأكثر من مئتي جريح، مؤكّدين إجلاء نحو 7 آلاف شخص من 16 قرية.

من جهتها أعلنت باكو سقوط قتيلين مدنيين في مناطق خاضعة لسيطرتها.

وأفادت السلطات الانفصالية بأن ستيباناكرت، عاصمة ناغورنو كراباخ، وبلدات أخرى في المنطقة تتعرّض لقصف كثيف يستهدف أيضاً منشآت مدنية.

وأشارت السلطات إلى أن الاشتباكات تدور على طول خط التماس في المنطقة.

ومساء الثلاثاء/ أعلنت أذربيحان سيطرتها على أكثر من 60 موقعاً أرمينياً في كراباخ، في حين أعلن الانفصاليون الأرمن إجلاء أكثر من 7 آلاف شخص.

ونددت وزارة الخارجية الأرمينية بعدوان واسع النطاق بهدف القيام بتطهير عرقي، مشددة على أنها لا تنشر أي قوات في المنطقة، في إشارة إلى أن الانفصاليين يقاتلون لوحدهم الجنود الأذربيجانيين.

وقالت الخارجية الأرمينية في بيان: «أذربيجان شنّت عدواناً جديداً واسع النطاق على شعب ناغورنو كراباخ، في سعي منها إلى استكمال سياسة التطهير العرقي».

ودعا رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، روسيا والأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات حيال العملية العسكرية.

وأكّد باشينيان، أن الجيش الأرميني لا يشارك في القتال وأن الوضع مستقر عند الحدود الأرمينية- الأذربيجانية.

- جر أرمينيا إلى الحرب

وأعلنت أذربيجان الثلاثاء، أنها أطلقت عمليات لمكافحة الإرهاب في المنطقة بعد مقتل أربعة شرطيين ومدنيين بانفجار لغمَين في ناغورنو كراباخ. واتهمت باكو الانفصاليين الأرمن بالمسؤولية عن هذه الأعمال الإرهابية.

من جهتهم، قال الانفصاليون إن عدم تحرّك المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى اتفاق سلام دائم في ناغورنو كراباخ سمح لأذربيجان بأن تشنّ عمليتها العسكرية.

وتصاعدت التوترات بين أرمينيا وأذربيجان مطلع تموز/يوليو، بعدما أغلقت باكو بذرائع مختلفة ممر لاتشين، ما تسبب بنقص كبير في الإمدادات، وأثار ذلك مخاوف من تجدد المعارك بين البلدين، خصوصاً في ظل تعزيز أذربيجان انتشارها العسكري عند الحدود.

- دعوة لوقف فوري للأعمال العدائية

قالت باكو إنها أبلغت روسيا وتركيا بعمليتها العسكرية، علماً بأن موسكو، أعلنت لاحقاً أنّها أحيطت علماً قبل بضع دقائق من بدء الهجوم.

وأعلن الكرملين الثلاثاء، أن موسكو القلقة من التصعيد المباغت للوضع تسعى جاهدة إلى إعادة يريفان وباكو إلى «طاولة المفاوضات».

أما تركيا فاعتبرت أن العملية العسكرية «مبررة»، داعية الطرفين للعودة إلى التفاوض.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر منصة «إكس»: «نحن ندعم الخطوات التي اتخذتها أذربيجان للدفاع عن سلامة أراضيها».

من جهته، طالب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أذربيجان بأن توقف فوراً عمليتها العسكرية.

وشدد بلينكن على أن اللجوء إلى القوة غير مقبول، مؤكداً أن هذه الأعمال تفاقم وضعاً إنسانياً هو أصلاً صعب في ناغورنو كراباخ وتقوّض آفاق السلام.

ودان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء، بأشد العبارات العملية العسكرية التي بدأتها أذربيجان، داعياً باكو إلى وقف فوري لهجومها.

من جهته، دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إلى أن تتوقف التحركات العسكرية لأذربيجان على الفور للسماح بإجراء حوار حقيقي بين باكو وأرمن ناغورنو كراباخ.

بدوره، طالب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أذربيجان بأن توقف فوراً تحرّكها العسكري في الجيب الانفصالي، وذلك في أعقاب اجتماعين منفصلين عقدهما مع نظيريه الأرميني والأذربيجاني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال تاياني: "من الضروري العودة إلى الحوار البنّاء لإيجاد حل دبلوماسي لناغورنو كراباخ، مؤكّداً استعداد بلاده للتوسّط بين باكو ويريفان.