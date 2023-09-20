شكرا لقرائتكم خبر عن بابا الفاتيكان يدعو إلى إنهاء الصراع في كاراباخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - روما (رويترز)

دعا البابا فرنسيس، الأربعاء إلى إنهاء الصراع في كاراباخ، وهي منطقة انفصالية تسكنها عرقية الأرمن تابعة لأذربيجان.

وقال بابا الفاتيكان، أثناء إلقاء عظته الأسبوعية في ساحة القديس بطرس «أدعو مجدداً جميع الأطراف ذات الصلة، والمجتمع الدولي إلى إسكات أسلحتهم وبذل قصارى جهدهم لإيجاد حلول سلمية».

وتعرضت المنطقة لهجوم من القوات الأذرية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.