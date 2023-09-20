انت الان تتابع خبر اتهام "صريح" للاتحاد الوطني الكردستاني.. بيان تركي "ناري" بشأن استهداف مطار عربت والان مع التفاصيل
وأوضحت أن عناصر من "مجموعة مكافحة الإرهاب" التابعة لـ "الاتحاد الوطني الكردستاني" كانت تجري تدريبات مع "بي كي كي/ واي بي جي" أثناء الانفجار.
وأضافت: "يعد هذا التطور خطيرا لأنه كشف بوضوح تعاون بعض العناصر الأمنية التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني مع عناصر التنظيم".
وأشارت أن هذا "الحادث الأخير أكد مجددا مدى دقة تدابيرنا حيال السليمانية، التي احتجز التنظيم سكانها كرهائن".
وتابعت: "نتطلع من الحكومة المركزية العراقية وسلطات إقليم كردستان العراق تصنيف بي كي كي وأذرعه كتنظيمات إرهابية، ومكافحة الإرهاب بشكل صادق وملموس".
و"عربت" مطار صغير تستخدمه طائرات الهليكوبتر ويبعد 50 كيلومتراً شرقي مدينة السليمانية في شمال شرقي العراق. وقال مصدر من الشرطة إن فردين من قوات الأمن الكردية أُصيبا بجراح في الهجوم، ونُقلا لمستشفى عسكري في السليمانية تحت حراسة أمنية مشددة. وقالت الشرطة إن هوية المتوفين لم تحدد بعد.