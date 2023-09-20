انت الان تتابع خبر دوري الأبطال.. الريال يفتتح موسمه بمواجهة يونيون وقمة نارية تجمع البايرن واليونايتد اليوم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
19:45 ريال مدريد – إسبانيا × يونيون برلين – ألمانيا beIN Sports HD 2
22:00 بايرن ميونيخ – ألمانيا × مانشستر يونايتد – إنجلترا beIN Sports HD 1
19:45 جالطة سراي – تركيا × كوبنهاجن – الدانمارك
19:45 ريال مدريد – إسبانيا × يونيون برلين – ألمانيا beIN Sports HD 2
22:00 بايرن ميونيخ – ألمانيا × مانشستر يونايتد – إنجلترا beIN Sports HD 1
22:00 بنفيكا – البرتغال × ريد بول سالزبورج – النمسا
22:00 ريال سوسييداد – إسبانيا × انتر ميلان – إيطاليا
22:00 سبورتينج براجا – البرتغال × نابولي – إيطاليا beIN Sports HD 6
22:00 آرسنال – إنجلترا × آيندهوفن – هولندا beIN Sports HD 3
22:00 إشبيلية – إسبانيا × لانس – فرنسا