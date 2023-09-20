الارشيف / اخبار العالم

دوري الأبطال.. الريال يفتتح موسمه بمواجهة يونيون وقمة نارية تجمع البايرن واليونايتد اليوم

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر دوري الأبطال.. الريال يفتتح موسمه بمواجهة يونيون وقمة نارية تجمع البايرن واليونايتد اليوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - مباريات والقنوات الناقلة

19:45 جالطة سراي – تركيا × كوبنهاجن – الدانمارك

19:45 – إسبانيا × يونيون برلين – ألمانيا beIN Sports HD 2


22:00 بايرن ميونيخ – ألمانيا × مانشستر يونايتد – إنجلترا beIN Sports HD 1

22:00 بنفيكا – البرتغال × ريد بول سالزبورج – النمسا

22:00 ريال سوسييداد – إسبانيا × انتر ميلان – إيطاليا

22:00 سبورتينج براجا – البرتغال × نابولي – إيطاليا beIN Sports HD 6

22:00 آرسنال – إنجلترا × آيندهوفن – هولندا beIN Sports HD 3

22:00 إشبيلية – إسبانيا × لانس – فرنسا

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا