الأردن تدين التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - العلم الأردني

الخليج 365 - متابعات

أدانت الحكومة الأردنية اليوم التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخرها العدوان على مدينة جنين، محذرة من استمرار دوامة العنف.

وشدد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سنان المجالي، على ضرورة وقف الاقتحامات للمدن الفلسطينية كافة، محذرًا من عواقب هذا التصعيد الذي يؤدي إلى مزيد من التدهور والعنف, داعيًا إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري وفاعل لوقف هذا التصعيد، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد السفير المجالي ضرورة حماية المدن الفلسطينية من الاعتداءات المتكررة عليها، ووقف التصعيد الذي يمثل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، وضرورة وقف الحملات ضد الشعب الفلسطيني بشكل فوري.