السعودية والعالم في انتظار مقابلة ولي العهد على فوكس نيوز

وتأتي مقابلة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المرتقبة ضمن تقرير خاص ومطول عن السعودية تبثه شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية في الـ19 والـ20 من سبتمبر الجاري، الذي يشمل مقابلات مع مسؤولين سعوديين منهم وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ووزير السياحة أحمد الخطيب، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزيريلو.
وأجرى اللقاء مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كبير المذيعين السياسيين في شبكة «فوكس نيوز» بريت باير.
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