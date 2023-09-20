وسائل إعلام أرمينية: الاتفاق على وقف لإطلاق النار في كاراباخ

محمد اسماعيل - القاهرة - يريفان - (د ب أ)
تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار في منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها بجنوبى القوقاز، وذلك بعد يوم واحد تقريبا من بدء العملية العسكرية الأذربيجانية هناك، وذلك حسبما ذكرت تقارير لوسائل الإعلام الأرمينية.
محمد اسماعيل - القاهرة - يريفان - (د ب أ)
تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار في منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها بجنوبى القوقاز، وذلك بعد يوم واحد تقريبا من بدء العملية العسكرية الأذربيجانية هناك، وذلك حسبما ذكرت تقارير لوسائل الإعلام الأرمينية.
محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية