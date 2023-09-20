ارتفاع عدد الإصابات بحمى الضنك في إقليم البنجاب الباكستاني إلى 2925 شخصًا خلال يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - إسلام آباد - (د ب أ)

شهد إقليم البنجاب فى باكستان، ارتفاعا مثيرا للقلق من حيث عدد حالات الإصابة بحمى الضنك، خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل نحو 104 حالات مؤكدة حديثا.

وأفادت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الباكستانية، بأن آخر تحديث صادر عن وزارة الصحة الباكستانية اليوم الأربعاء، كشف عن إجمالي إصابات بلغت 2925 حالة إصابة مؤكدة بحمى الضنك، منتشرة في 36 منطقة بالبنجاب هذا العام.

وتأتي منطقة لاهور في المقدمة بواقع 1189 حالة، بينما سجلت روالبندي ومولتان وجوجرانوالا 700 حالة و347 حالة و118 حالة، على التوالي.

وفي الوقت الحالي، يتلقى 120 مريضا بحمى الضنك العلاج في مستشفيات مختلفة بجميع أنحاء البنجاب، من بينهم 52 يتلقون الرعاية داخل مستشفيات منطقة لاهور.

ومن جانبه، قال علي جان خان، وزير الصحة في البنجاب: "لحسن الحظ، لم يتم الإبلاغ عن أي حالة وفاة مرتبطة بحمى الضنك في الإقليم هذا العام".