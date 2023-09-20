لقاء الرئيس التركي ونتنياهو على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - ( د ب أ)

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مسألة الأمن الإقليمي، خلال لقاء جمعهما على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ووفق ما نشرته قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء: "التقى نتنياهو بالرئيس التركي مساء أمس الثلاثاء، حيث بحث الجانبان عن فوائد العلاقات بين بلديهما".

وجاء في بيان إسرائيلي أن "نتنياهو وأردوغان ناقشا القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك التطبيع بين إسرائيل والسعودية".

كما أشار البيان، الذي نشره مكتب نتنياهو، إلى تحسن العلاقات بين البلدين، وقرر الطرفان "مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية في التجارة والمسائل الاقتصادية والطاقة".

كما شكر نتنياهو أردوغان "على التعاون المثمر من قبل الأجهزة الأمنية في بلديهما، والذي أحبط النية الخبيثة للخلايا العدائية لمهاجمة أهداف إسرائيلية في إسطنبول، وبالتالي إنقاذ الأرواح".

وأضاف البيان أن الجانبين "وجها دعوات متبادلة لزيارة إسرائيل وتركيا وتم الاتفاق على تنسيق الزيارات التي ستتم قريبا".

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن أردوغان مهتم بترتيب زيارة لإسرائيل قريبا، مستشهدا برغبته في إحياء الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية في 29 أكتوبر بالصلاة في المسجد الأقصى.