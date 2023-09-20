إيران تعتزم تطبيق قانون مثير للجدل بشأن النساء اللاتي ينتهكن ضوابط ارتداء الحجاب

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران - (د ب أ)

من المقرر أن يتم تطبيق عقوبات شديدة الصرامة تتضمن غرامات وحتى السجن في إيران في المستقبل على النساء اللاتي ينتهكن قانون ارتداء الحجاب.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" أن أعضاء البرلمان صوتوا اليوم الأربعاء لصالح تطبيق قانون مثير للجدل على أساس تجريبي لفترة ثلاثة أعوام.

وينص الإصلاح في أحدث نسخة له على تطبيق عقوبات صارمة على من لا يلتزم بقواعد اللباس الإسلامي. وهذا يتضمن دفع غرامات في حال انتهاك القانون عدة مرات.

ويصل الحد الأقصى للعقوبات إلى السجن لفترة تصل إلى 15 عاما، كما يمكن دفع غرامات بقيمة تصل إلى أكثر من 5000 يورو. ويمكن استثناء النساء الأجنبيات من الالتزام بالقانون.