الرئاسة الأذربيجانية أعلنت عن اجتماع مع أرمن قره باغ الخميس لبحث قضايا إعادة الاندماج

أعلنت الرئاسة الأذربيجانية، أنّه سيعقد اجتماع مع أرمن قره باغ غدًا الخميس لبحث قضايا إعادة الاندماج على أساس دستور أذربيجان.

ويأتي ذلك بعد موافقة الأرمن على مطالب أذربيجان ووقف إطلاق النار، بعد أن اطلقت باكو عملية عسكرية في الإقليم الذي يتواجد فيه الأرمن، من أجل نزع السلاح.

يُذكر أنّ في نهاية أيلول 2020، استؤنفت الأعمال القتالية في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان، والتي كانت استمرارًا لصراع طويل بين البلدين أسفر عن سقوط ضحايا بين المدنيين، لتعلن روسيا ليلة 10 تشرين الثاني 2020، التوصل لاتفاق ثلاثي لوقف إطلاق النار بشكل كامل، بدعم من موسكو، والبقاء في المواقع المحتلة، وتبادل الأسرى وجثث القتلى.