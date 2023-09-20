وكالة الأنباء الأرمينية: سلطات قره باغ وافقت على وقف لإطلاق النار اقترحته قوات حفظ السلام الروسية

أفادت وكالة الأنباء الأرمينية، بأن "سلطات قره باغ وافقت على وقف لإطلاق النار اقترحته قوات حفظ السلام الروسية".

بدورها، أفادت وكالة "إنترفاكس" الروسيّة، بأنّ "الأرمن في إقليم ناغورنو قره باغ يوافقون على مطالب أذربيجان، ومنها تسليم السلاح"، مشيرة إلى الإعلان عن وقف إطلاق النار في الإقليم.

وكانت قد شنّت أذربيجان، أمس الثلاثاء، عملية عسكرية في ناغورني قره باغ بعد ثلاثة أعوام من الحرب الأخيرة في الجيب الانفصالي، مطالبة بانسحاب أرميني "كامل وغير مشروط" من المنطقة.