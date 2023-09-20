الدفاع الأذربيجانية: تعليق إجراءات "مكافحة الإرهاب" المحلية في قره باغ بعد التوصل إلى اتفاق

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، عن تعليق إجراءات "مكافحة الإرهاب" المحلية في قره باغ بعد التوصل إلى اتفاق. ويأتي ذلك بعد موافقة أرمن الإقليم على مطالب أذربيجان، ووقف إطلاق النار. يُذكر أنّ في نهاية أيلول 2020، استؤنفت الأعمال القتالية في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان، والتي كانت استمرارًا لصراع طويل بين البلدين أسفر عن سقوط ضحايا بين المدنيين، لتعلن روسيا ليلة 10 تشرين الثاني 2020، التوصل لاتفاق ثلاثي لوقف إطلاق النار بشكل كامل، بدعم من موسكو، والبقاء في المواقع المحتلة، وتبادل الأسرى وجثث القتلى.

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