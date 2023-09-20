أبو كسم لـ"النشرة" تعليقًا على وفاة كسرواني: ننتظر التحقيقات لمعرفة ما إذا ما كانت الوفاة ناجمة عن جريمة قتل أم لا

أشار النائب الأسقفي لشؤون العلاقات العامة في صيدا ومدير المركز الكاثوليكي للاعلام المونسنيور عبدو أبو كسم، في حديث لـ"النشرة"، تعليقاً على حادثة وفاة الاب ايلي كسرواني في عين القبو، إلى أن "الاخير وجد ميتاً في الحديقة والمعلومات الأمنية تقول انه كان بالامس عند الطبيب، ما يعني أنه قد يكون شعر بشيء حتى قام بزيارته".

وأكد أبو كسم أن "كسرواني ليس على عداوة مع أحد وننتظر الادلة الجنائية والتحقيقات لجلاء الحقيقة، ومعرفة ما إذا كانت الوفاة ناجمة عن جريمة قتل أم طبيعية نتيجة عارض صحي".