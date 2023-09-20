رئيس بلدية بنت جبيل نفى عبر "النشرة" وجود حواجز بين البلدة وعين ابل: الحركة طبيعية ونعيش بسلام

علّق رئيس بلدية بنت جبيل عفيف بزي عبر "النشرة" على ما نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود حواجز من قبل مجهولين بين عين ابل وبنت جبيل، بالقول إنّه "لا يوجد أي أمر من هذا القبيل. وهذا غير دقيق".

وأوضح أنّ "الحركة الطبيعيّة ولا يوجد أيّ شيء من هذا الأمر"، مشددًا على "أننا نعيش بسلام مع أهلنا في عين ابل. وكل ما يُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو كذب".