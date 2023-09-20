علّق رئيس بلدية بنت جبيل عفيف بزي عبر "النشرة" على ما نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود حواجز من قبل مجهولين بين عين ابل وبنت جبيل، بالقول إنّه "لا يوجد أي أمر من هذا القبيل. وهذا غير دقيق".
وأوضح أنّ "الحركة الطبيعيّة ولا يوجد أيّ شيء من هذا الأمر"، مشددًا على "أننا نعيش بسلام مع أهلنا في عين ابل. وكل ما يُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو كذب".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية بنت جبيل نفى عبر "النشرة" وجود حواجز بين البلدة وعين ابل: الحركة طبيعية ونعيش بسلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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