رئيس بلدية عين ابل لـ"النشرة": ما يتم التداول به على مواقع التواصل الإجتماعي مضخّم

بعد التداول بمعلومات على مواقع التواصل الإجتماعي عن إقامة ملثمون حاجزًا بين بلدتي عين ابل وبنت جبيل، حيث تم منع مواطنين من أبناء الأولى يعملون في الثانية من التوجه إليها، أوضح رئيس بلدية عين ابل عماد اللوس، في تصريح لـ"النشرة"، أنّ ما يتم التداول به مضخم على نحو كبير، موضحًا أنّ أحد أبناء البلدة تم التعرض له من قبل ملثمين كانا على جانب الطريق، حيث طلبا منه العودة إلى عين ابل، بعد أن عرفا أنه من أبناء البلدة.

ويأتي ذلك، بعد أن علّق رئيس بلدية بنت جبيل عفيف بزي عبر "النشرة" على ما نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود حواجز من قبل مجهولين بين عين ابل وبنت جبيل، بالقول إنّه "لا يوجد أي أمر من هذا القبيل. وهذا غير دقيق".

وأوضح أنّ "الحركة الطبيعيّة ولا يوجد أيّ شيء من هذا الأمر"، مشددًا على "أننا نعيش بسلام مع أهلنا في عين ابل. وكل ما يُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو كذب".