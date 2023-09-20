"النشرة": العثور على جثة الاب ايلي كسرواني في حديقة منزله في بسكنتا

علمت "النشرة" أنه تم العثور على جثة الاب ايلي كسرواني في حديقة منزله اليوم في بسكنتا وعلى الفور استدعيت الادلة الجنائية وهي حاليا تعمل على التحقيق لجلاء ما حصل.

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