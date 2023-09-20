تمكن عدد من شبان حوش الامراء في زحلة من القاء القبض على احد اللصوص أثناء محاولته سرقة سيارة ليلًا، وقد عمدوا على تعليقه مربوطًا على عامود كهرباء، وفق ما أفاد مراسل "النشرة" في زحلة.

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": شبان من حوش الامراء في زحلة أوقفوا لصًا وربطوه على عامود كهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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