بلاغ لمحافظ بيروت يتعلق بإزالة الصور والإعلانات والشعارات أينما وجدت في مدينة بيروت

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، في بيان، أن "محافظ مدينة بيروت مروان عبود أصدر بلاغاً حمل الرقم 6920/2023 يتعلق بإزالة الصور والإعلانات والشعارات والصور الغير مرخصة أينما وجدت في مدينة بيروت".

وأوضحت الدائرة، أن "بعض الاشخاص عمدوا الى تعليق صور ويافطات واعلانات تعود لانتماءات حزبية وسياسية، كما وانّ بعض الاشخاص والمؤسسات والشركات تقوم بانتهاز الفرصة لنشر الاعلانات والملصقات الخاصة بهم، في مختلف شوارع العاصمة وعلى اعمدة الانارة وفي الاملاك العامة وعلى جدران الابنية وذلك بصورة مخالفة للقانون وبدون تراخيص مسبقة مما يؤدي الى تشويه وجه العاصمة الحضاري".

وأمل عبود، من "جميع المعنيين الالتزام بالقوانين والانظمة المرعية الإجراء والتقدم بطلبات التراخيص اللازمة وفقاً للأصول، أو إزالة هذه الصور والإعلانات والشعارات أينما وجدت، والاّ اضطررنا آسفين الى إزالتها على نفقتهم ومسؤوليتهم. علماً بأنه تم تكليف مصلحة النظافة في بلدية بيروت بمؤازرة فوجي إطفاء وحرس بيروت إزالة كافة هذه الشعارات والصور والاعلام والاعلانات المنتشرة في مختلف شوارع العاصمة".