"النشرة": القوات الإسرائيلية واصلت أعمال الحفر وشق طرق  فرعية في خراج بلدة كفرشوبا

أفاد مراسل "النشرة" في النبطية، بأنّه "في خراج بلدة كفرشوبا مدخل مزرعة قفوة، تابعت القوات الإسرائيلية أعمال الحفر ورفع سواتر ترابية لتمركز دبابات المركافا وشق طرق فرعية، وذلك بواسطه 4 جرافات وبمؤازرة دورية مؤلفة من دبابات مركافا وحوالي 30 عنصرًا حيث تمركزوا بين الصخور والأشجار.

وعلى الأثر حضرت إلى الجهه المقابلة في الأراضي اللبنانية دوريّة من الجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية وتعمل على مراقبة هذه الأعمال.

هذا، وفي محلة كروم مراح خراج بلدة ميس الجبل قضاء مرجعيون، قامت دورية تابعة للقوات الإسرائيلية قوامها 24 جنديًا بمؤازرة دبابة نوع ميركافا باجراء مسح بين السياج التقني والخط الأزرق، كما أجرت دوريّة أخرى قوامها 20 جنديًا، مسح بين السياج التقني والخط الازرق قرب موقع العباد، مقابل بلدة حولا قضاء مرجعيون قبل ان تنسحبت أدراجها.