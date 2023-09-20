الأمن العام طلب من الرعايا العرب والأجانب المخالفين لمدة الإقامة تسوية وضعهم قبل مغادرة لبنان

ذكّر مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام، "جميع الرعايا العرب والأجانب المخالفين لمدة الإقامة (عمل، زيارة، سياحة، سمة دخول إقامة موقتة) وجوب تسوية وضعهم قبل مغادرة البلاد في المراكز الإقليمية التابع لها مكان سكنهم أو مباشرة عبر شعبة التسويات"، في دائرة أمن عام مطار بيروت الدولي.

وأعلنت المباشرة بتسويات المغادرة للمخالفين من رعايا الدول التي يحق لمواطنيها الحصول على سمات دخول تلقائية عبر شعبة التسويات في دائرة أمن عام المطار، بمجرد انتهاء المهلة المحددة لهم على خاتم الدخول وذلك اعتبارا من 15/10/2023 وبالتالي يتوجب على المغادرين جوًا الراغبين بتسوية أوضاعهم مباشرة في المطار، التواجد قبل اربع ساعات من موعد المغادرة على الأقل لاجراء التسوية و تسديد الرسوم المتوجبة لدى شعبة التسويات المتمركزة في قاعة الوصول الخارجية وذلك قبل الدخول الى قاعة المسافرين.