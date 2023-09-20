فياض افتتح معرض "أسبوع بيروت للطاقة" بمشاركة نصار والمكاري

افتتح وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال الدكتور وليد فياض، بمشاركة الوزيرين في حكومة تصريف الأعمال السياحة وليد نصار والإعلام زياد المكاري المعرض المرافق لـ"أسبوع بيروت للطاقة"، في ضبية .

وشدد فياض، على "أهمية انتقال لبنان الى الطاقة المتجددة"، لافتاً الى أن "افتتاح هذا المؤتمر في هذه المرحلة ضروري جدا بعد غياب عامين بسبب كورونا وسيكون مؤتمرا سنويا".

ولفت نصار الى أن "لبنان أثبت في العامين الماضيين وخصوصا في السنة الحالية أنه يعتمد بلدًا على عمودين أساسيين يشكلان 40 في المئة من النمو الاقتصادي، هما القطاع الخاص بدليل ما نراه اليوم، والانتشار حيث سجل لبنان مليون وثمانمئة وسبعين الف وافد رغم كل الظروف وهذا رقم قياسي منذ 2018 وحتى اليوم".

وأكد اننا "سنقوم بواجباتنا حتى اليوم الأخير رغم أننا في حكومة تصريف أعمال، على أمل انتخاب رئيس جمهورية جديد وتأليف حكومة إصلاحية شبابية جديدة تكون قادرة على استنهاض البلد".

من جهته، أكد المكاري، على "دور الإعلام لتوجيه المواطن نحو الطاقة المتجددة"، مشيراً الى أن "هذا المعرض إن دل على شيء فهو يدل على اننا نحن اللبنانيين، رغم كل الظروف الصعبة والقاهرة التي نمر بها، نتطلع إلى المستقبل ،أما في موضوع الكهرباء فتبقى التكنولوجيا الجديدة هي الأفضل في ظل الصعوبات التي يعانيها هذا القطاع ".