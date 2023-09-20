فيديو .. لحظة طرد أمن الإمم المتحدة لـ «سفير إسرائيل»

الشارقة - اميمة ياسر - تداولت الصحف العالمية ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو للحظة طرد قوات الأمم المتحدة للسفير الإسرائيلي من جلستها، بعدما رفع لافتات في الجلسة.

وشوهد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان يرافقه بسرعة ضابط أمن تابع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء بعد أن رفع المسؤول لافتة احتجاجية خلال خطاب ألقاه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

كما أشارت صحيفة الإندبندنت البريطانية إلى أنه على الرغم من التقارير التي تفيد باحتجاز السيد إردان، قالت الأمم المتحدة لصحيفة الإندبندنت إن المسؤول الإسرائيلي تحدث فقط مع الأمن.

وقال متحدث باسم الهيئة كان هناك بالفعل حادث عندما سار المندوب الدائم لإسرائيل في الممر ونشر صورة خلال خطاب رئيس إيران في الجمعية العامة.

كما علق: لم يتم اعتقال السفير في أي وقت بأي شكل أو شكل أو شكل وبقدر ما نشعر بالقلق، فإن الحادث مغلق.

وخلال خطاب الرئيس رئيسي، رفع السفير إردان لافتة عليها صورة مهسا أميني، وهي امرأة إيرانية توفيت العام الماضي بعد أن اعتقلتها شرطة الأخلاق في البلاد، مع تعليق كتب عليه المرأة الإيرانية تستحق الحرية الآن!

في وقت لاحق، على وسائل التواصل الاجتماعي، واصل مهاجمة الزعيم الإيراني قائلًا:

عندما بدأ الرئيس الإيراني ريسي -جزار طهران- خطابه، لوحت بصورة لمهسا أميني، المرأة الإيرانية البريئة التي قُتلت بوحشية على يد النظام قبل عام لعدم ارتدائها الحجاب بشكل صحيح.

موضحًا: في غضون ذلك، خارج الأمم المتحدة، كان مئات الإيرانيين يحتجون، ويتسولون، لن أتوقف أبدًا عن النضال من أجل الحقيقة وسأكشف دائمًا التشوهات الأخلاقية للأمم المتحدة، يجب محاسبة أولئك الذين يطلقون السجادة الحمراء للقتلة ومعاداة السامية على أفعالهم.