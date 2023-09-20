شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات الأذربيجانية تؤكد وقف إطلاق النار في كاراباخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باكو (أ ف ب)

أكّدت السلطات الأذربيجانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار اعتباراً من الأربعاء في ناجورنو كاراباخ، وبدء محادثات مع الانفصاليين الأرمن الخميس بشأن إعادة دمج المنطقة المتنازع عليها مع أرمينيا.

وبعد إعلان مماثل صدر عن الانفصاليين، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من التاسعة صباحاً بتوقيت غرينتش. وأكّدت الرئاسة الأذربيجانية من جهتها عقد مفاوضات الخميس في مدينة يفلاخ، بعد أقلّ من 24 ساعة على بدء عملية عسكرية أذربيجانية واسعة النطاق في الجيب الانفصالي.