شكرا لقرائتكم خبر عن "الإيسيسكو" تدعو إلى تعزيز السلام والصمود في مواجهة التحديات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، إلى الحد من العنف والصراعات وتعزيز السلام، والاستفادة من قدرات الشباب والنساء للإسهام في مواجهة الأفكار المتطرفة.

وأفاد بيان صادر عن المنظمة، بمناسبة اليوم الدولي للسلام، الذي يخلده العالم في الحادي والعشرين من سبتمبر كل عام، أنه في ظل الأزمات المتتالية التي شهدها العالم والتي خلفت أضرارًا كبيرة على المستوى الصحي والاجتماعي والإنساني، وأسهمت في تراجع مؤشرات السلام العالمية، فإنها تدعو إلى ترسيخ قيم التعايش والحوار الحضاري واستثمار التنوع الثقافي في تعزيز السلام، والقدرة على الصمود في مواجهة التحديات.

وأكدت "إيسيسكو" بالمناسبة أنها ستواصل العمل بالتنسيق مع شركائها على تعزيز السلام والحوار الحضاري، وتوفير جميع السبل الكفيلة للإسهام في بناء مستقبل مزدهر للبشرية.