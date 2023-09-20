شكرا لقرائتكم خبر عن "اليونسكو" تدعو إلى وقف التنقيب عن النفط والغاز في بحر وادن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حثت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) ألمانيا وهولندا على الامتناع عن التنقيب عن النفط والغاز، وكذلك إنتاج الملح في بحر وادن والمناطق المحيطة به مباشرة والذي جرى إعلانه موقع تراث عالمي.

وقالت اليونسكو إن هناك "عدم توافق بين أنشطة التنقيب ووضع التراث العالمي"، وذلك خلال جلسة مطولة للجنة التراث العالمي التابعة للمنظمة في الرياض.

وأشارت المنظمة إلى أنه يجب وقف تجارب الحفر وغيرها من أعمال التطوير الأخرى لمثل تلك المشاريع، ودعت إلى اتخاذ تدابير لحماية بحر وادن عند وضع خطوط طاقة جديدة لمزارع الرياح البحرية.

مشروع ترنارد للغا

ومن بين المشاريع التي تعرضت لانتقادات مشروع ترنارد للغاز، الذي سوف يتم بموجبه حفر حقل غاز تحت بحر وادن من البر الرئيسي الهولندي.

ويقع مشروع "جيمس- بوابة إلى إمز" للتنقيب عن الغاز، في محيط بحر وادن قبالة مصب نهر إمز وجزر بوركوم وسخيرمونيكوخ.

منظمة الحركة البيئية

وعلاوة على ذلك، تريد شركة وينترشال ديا للتنقيب عن النفط والغاز، إنتاج المزيد من النفط في جزء من بحر وادن قريب من ولاية شلسفيج هولشتاين بشمال ألمانيا.

وأيضا، هناك ترخيص في هولندا لاستخراج 32 مليون طن من الملح من قاع بحر وادن.

وطالبت منظمة الحركة البيئية الألمانية وجمعية وادن الهولندية المعنية بالبيئة ومنظمة وورلد هريتدج ووتش، بوقف فوري للمشاريع التي تضر بالبيئة والمناخ في بحر وادن، عقب البيان المهم الصادر عن اليونسكو.