شكرا لقرائتكم خبر عن السبت.. "عمومية مصايف الصحفيين" تنتخب مجلس إدارة جديدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف نقابة الصحفيين، صباح يوم السبت المقبل، اجتماع الجمعية العمومية لجمعية البناء والإسكان لمصايف الصحفيين؛ لانتخاب مجلس الإدارة الجديد للدورة المقبلة، بعد انتهاء مدة المجلس الحالى فى السابع من شهر سبتمبر الجاري.

ويصح الاجتماع بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء، وفى حال عدم اكتمال النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العمومية، يؤجل الاجتماع لمدة ساعة يصح الاجتماع بعدها بحضور 10% من إجمالى عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور، وإذا لم يكتمل النصاب القانونى لصحة الاجتماع يؤجل إلى اجتماع ثالث يقوم الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى بالدعوة له خلال الخمسة عشر يوما التالية، بحضور أى عدد من الأعضاء، تنفيذا لأحكام المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1981.

وكانت الجمعية أرسلت طلبات الترشح لمجلس الإدارة المقدمة من 16 مرشحًا إلى هيئة تعاونيات البناء والإسكان للمراجعة والاعتماد، إلا أن الهيئة أخطرت الجمعية بقبول طلبات 9 مرشحين فقط مستوفين لشروط الترشح وفقا لأحكام القانون ولائحة النظام الأساسى للجمعية، مع استبعاد طلبات 7 مرشحين آخرين اعتبرتهم غير مستوفين لشروط الترشح، وهو ما تحفظ عليه مجلس إدارة الجمعية طالبا إعادة النظر فى قرار الاستبعاد، بما يتفق مع صحيح القانون وحق الجمعية العمومية الأصيل فى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وتواكب ذلك مع لقاء وفد موسع من أعضاء الجمعية العمومية مع نائب رئيس هيئة التعاونيات اللواء مهندس وليد البارودي؛ لتأكيد تضامنهم مع المرشحين المستبعدين وانضمامهم للدعوى التى بادر المستبعدون برفعها أمام القضاء.

وفى حال عدم تلقى الجمعية ما يفيد قبول التظلم المقدم منها، يتم انعقاد الجمعية العمومية فى موعدها المقرر للنظر فى قرارها بشأن المرشحين لمجلس الإدارة بالتزكية، بعد العرض على الاجتماع، وفقا لأحكام القانون ولائحة النظام الأساسي.

وتصدر قرارات الجمعية العمومية بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفى حال تساوت الأصوات اعتبر الأمر المعروض مرفوضا.