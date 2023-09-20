"الجديد": شاب لبناني يتعرّض لجريمة قتل في ولاية متشيغن الأميركية

أفادت قناة "الجديد" عن فاجعة جديدة اللبناني في بلاد الاغتراب، حيث تعرض ابن بلدة عبا الجنوبية (ح.م.س.) الى جريمة قتل في ولاية متشيغن الاميركية.
وفي التفاصيل، فإن الشاب (26 عامًا) كان برفقة خطيبته ولحظة خروجهما من احد مطاعم ديربورن هايتس هاجمهما شخص ذو بشرة سمراء، وعاجله بإطلاق 3 طلقات من مسدس حربي باتجاهه، وثم عمد الى سرقة ساعة وسلسال كان يلبسهما المغدور، قبل ان يفر وسط صراخ ونحيب الخطيبة التي اصيبت بانهيار عصبي.
كما تم نقل جثمان الشاب الى احد مستشفيات المدينة، فيما فتحت الشرطة المحلية تحقيقا بالحادث.
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