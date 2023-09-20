شكرا لقرائتكم خبر عن 5 قتلى بانفجار غاز في مبنى سكني قرب موسكو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - رويترز

قالت وزارة الطوارئ الروسية الأربعاء، إن خمسة أشخاص لقوا حتفهم، من بينهم فردان من أفراد خدمات الطوارئ، بعد حدوث انفجار غاز في مبنى سكني متعدد الطوابق بمدينة بالاشيكا قرب موسكو.

وقال أندريه فوروبييف حاكم منطقة موسكو إن الانفجار وقع نحو الساعة 08:20 بالتوقيت المحلي (05:20 بتوقيت غرينتش)، وحدث انهيار في الطوابق الثالث، والرابع، والخامس بالمبنى، ولحقت أضرار بعشر شقق على الأقل.

وتُظهر صور ومقاطع مصورة جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي مبنًى سكنياً من تسعة طوابق، تعرضت عدة طوابق فيه لأضرار جسيمة، بينما يغطي الركام الحديقة التي أمامه.