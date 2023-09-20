شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 10 أشخاص وإجلاء المئات إثر زوبعة ضربت شرق الصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بكين - أ ف ب

قالت وسائل إعلام صينية حكومية الأربعاء، إن زوبعة هي الأحدث في سلسلة ظواهر جوية قصوى شهدتها البلاد، ضربت مناطق بشرق الصين ما أدى إلى مقتل عشرة أشخاص وإصابة آخرين بجروح خطيرة.

وقالت قناة «سي سي تي في» الحكومية إن «زوبعة قوية ضربت بعد ظهر الثلاثاء سوتشيان بمقاطعة جيانغسو، ما تسبب في سقوط ضحايا وخسائر في الممتلكات في مناطق معينة».

ووفقاً لإحصاءات أولية أشارت لها القناة تضرر أكثر من 5500 شخص ودُمر 137 منزلاً.

وقالت وسائل إعلام رسمية إن أكثر من 400 شخص نُقلوا إلى مراكز إيواء موقتة.

وأظهرت لقطات فيديو نشرتها صحيفة «الشعب اليومية» الحكومية على وسائل التواصل الاجتماعي تطاير الركام فوق المباني السكنية بفعل الرياح القوية، بينما تناثرت لافتات متساقطة وأشياء أخرى في الشوارع.

سجلت الصين أمطاراً غزيرة قياسية وأسابيع من الحرارة غير المسبوقة هذا الصيف، بينما يؤكد علماء أن الظواهر المناخية القصوى، على غرار الزوابع، تتفاقم بسبب تغير المناخ.

في 2016 قتل ما لا يقل عن 98 شخصاً في جيانغسو وسويت قرى بكاملها بالأرض بعد أن اجتاحت المنطقة رياح بقوة إعصار هي الأعنف منذ نصف قرن.