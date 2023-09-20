شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ستة أشهر من إرجائها.. الملك تشارلز يزور فرنسا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - أ ف ب

يبدأ العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث الأربعاء، زيارة دولة إلى فرنسا بعد ستة أشهر من إرجائها، للاحتفال بإعادة إطلاق الصداقة الفرنسية - البريطانية بعد التوترات المرتبطة ببريكست.

في آذار/مارس تم إرجاء الزيارة الملكية في آخر لحظة بسبب التظاهرات العنيفة التي كانت تشهدها فرنسا احتجاجاً على إصلاح النظام التقاعدي، وكان يفترض أن يقوم تشارلز آنذاك بزيارته الرسمية الأولى إلى الخارج بصفته ملكاً، وقام في النهاية بزيارة برلين.

بعد ستة أشهر، عاد الهدوء إلى شوارع العاصمة الفرنسية وحان الوقت مجدداً للتوافق الفرنسي-البريطاني الذي يحتفل بمرور 120 سنة على قيامه في نيسان/إبريل المقبل.

الزيارة التي تستغرق ثلاثة أيام تأتي في إطار من تقارب العلاقات بين بريطانيا وفرنسا بعد مرحلة أولى من إعادة التواصل كما قال قصر الإليزيه.

- 136 خيلاً

خلال قمة في آذار/مارس، طوى الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك صفحة عدة سنوات من التوتر الثنائي المرتبط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وملفي صيد الأسماك والمهاجرين.

من أجل إعادة التواصل هذا، أعدت الجمهورية مراسم احتفالية ضخمة.

سيتم استقبال تشارلز الثالث البالغ 74 عاماً وزوجته كاميلا (76 عاماً) في مطار أورلي عند الساعة 14,00 من قبل رئيسة الوزراء الفرنسية اليزابيت بورن.

عند الساعة 14,45، سيستقبلهما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت عند قوس النصر، حيث ستُضاء شعلة الجندي المجهول، قبل عبور جادة الشانزليزيه، على أن يُنظم عرض جوي.

سيسلك الملك والرئيس الفرنسي أشهر جادة في العالم على متن سيارة سيتروين دي إس 7 مكشوفة يواكبها 136 من خيالة الحرس الجمهوري وصولاً إلى قصر الإليزيه حيث يعقدان لقاء ثنائياً.

خلافاً لاحتفالات 8 أيار/مايو 1945، سيتمكن الجمهور من الاقتراب من الحواجز، بحسب مصادر أمنية.

محطة أخرى مهمة في الزيارة هي العشاء الرسمي في قصر فرساي، ما يذكر بوالدة تشارلز الملكة إليزابيث الثانية الراحلة التي دعيت إلى غداء في نفس المكان الفخم في 1957 وعادت الى فرساي في 1972.

وأكد الإليزيه أن الملك كان حريصاً على فكرة السير على خطى والدته، وسيزور الخميس أيضاً سوق الزهور الذي أحبته إليزابيث الثانية وأعيدت تسميته باسمها عام 2014.

في فرساي، تقيم الجمهورية عشاء فخماً جداً من إعداد أشهر الطهاة.