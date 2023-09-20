شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسقط عدة طائرات مسيرة قرب سيفاستوبول في القرم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وكالة الإعلام الروسية الرسمية اليوم الأربعاء إن روسيا أسقطت عدة طائرات مسيرة قرب مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم.

من ناحية أخرى، أعلن الجيش الأوكراني، أمس الثلاثاء، عن ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير 2022، إلى نحو 273 ألفا و460 جنديًا، من بينهم 520 جنديًا لقوا حتفهم يوم الاثنين، فقط.

القوات الأوكرانية

جاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" الثلاثاء.

وأوضح البيان أن القوات الأوكرانية دمرت 4628 دبابة و8851 مركبة قتالية مدرعة و6062 أنظمة مدفعية و778 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و526 من أنظمة الدفاع الجوي.